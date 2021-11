Epic Games Store: giochi gratis del 2 dicembre 2021 annunciati

Contestualmente alla pubblicazione dei giochi gratis di oggi, Epic Games Store ha annunciato quali saranno i prossimi, disponibili a partire dal 2 dicembre 2021 alle ore 17:00. La tradizione è stata dunque rispettata. I giochi in questione sono l'horror multiplayer Dead by Daylight e il puzzle game con fini educativi while True: learn(), presentato nell'edizione Data Scientist.

Dead by Daylight di Behaviour Interactive è un horror multigiocatore 4 contro 1, in cui dei sopravvissuti devono sfuggire alle attenzioni di un feroce killer. Sostanzialmente è una specie di nascondino in cui la tana viene riempita dalle budella dei malcapitati. Si tratta in verità di un titolo molto famoso, giocatissimo e molto amato, in particolare da chi segue attivamente streamer e affini.

Tanto per avere altri dettagli: Dead by Daylight trae ispirazione da tutti gli angoli del mondo dell'orrore. Come Killer potrai giocare nei panni di qualunque cosa tu voglia, da un potente Affettatore a terrificati entità paranormali. Familiarizza con i tuoi terreni di caccia e impara a padroneggiare i poteri speciali di ciascun Killer per poter dare la caccia, catturare e sacrificare le tue vittime.

Dead by Daylight, uno dei killer

Ogni Killer e ogni Sopravvissuto ha il proprio sistema di progressione in profondità e una varietà di elementi sbloccabili che possono essere personalizzati per adattarsi alla sua strategia personale. Esperienza, abilità e consapevolezza dell'ambiente sono la chiave per poter dare la caccia o superare il killer in astuzia.

while True: learn() è un puzzle game pensato per insegnare i principi del machine learning. Di base bisogna interpretare i panni di uno specialista di intelligenze artificiali, carpendone tutti i segreti, a partire dai dai goffi Sistemi esperti alle possenti Reti neurali ricorrenti, capaci di predire il futuro.

Si tratta di un titolo adattissimo anche a genitori e insegnanti che cercano una maniera facile e divertente di spiegare a bambini logica, programmazione e tecnologia, ma anche a tutti quelli che vogliono mantenere attivo il cervello. Agli open world ci torniamo poi (si scherza ndr).

Ricordiamo inoltre che sono da oggi disponibili i giochi gratis del 25 novembre 2021 su Epic Games Store.