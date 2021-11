GeForce Now: quattro nuovi giochi in arrivo

Nvidia ha annunciato l'inclusione di quattro nuovi giochi nel catalogo di GeForce Now, disponibili tutti a partire da oggi. Si tratta di Fate Seeker II, di theHunter: Call of the Wild, di Ghostrunner e di Legion TD 2. Naturalmente, bisognerà possedere i giochi per poterli fruire sul servizio di cloud gaming di Nvidia.

Fate Seeker II (disponibile su Steam dal 23 novembre)

theHunter: Call of the Wild (disponibile su Epic Games Store dal 25 novembre)

Ghostrunner (Epic Games Store)

Legion TD 2 (Steam)

Da notare la presenza di un titolo regalato proprio oggi dall'Epic Games Store.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

