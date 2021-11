Roblox ha denunciato uno youtuber bandito dal gioco per frode e violazione del contratto di licenza

Roblox ha denunciato lo youtuber Robert Simon, meglio conosciuto come Ruben Sim, per frode e ripetute violazioni del contratto di licenza. Da notare che Simon è bannato a vita da Roblox, ma ciò non gli ha impedito di infastidire la vasta comunità che gravita intorno al gioco e gli sviluppatori stessi.

La compagnia chiede un risarcimento di 1,6 milioni di dollari per i danni causati dalle azioni di Ruben Sim. Il consulente legale di Roblox ha descritto Simon come il capo di una banda di "cybermob", che con premeditazione, dolo e minacce ha commesso e incoraggiato atti illegali mirati a danneggiare Roblox e i suoi utenti.

Stando al testo della causa, lo youtuber ha accumulato più di 760.000 seguaci su YouTube dopo il ban, oltre ai 24.000 su Twitter e agli abbonati su Patreon. Insomma, l'accusato avrebbe guadagnato soldi sulla pelle di Roblox, come ben descritto: "Il focus di suoi contenuti sui social è mirato a spargere ingiurie e accuse completamente inventate su Roblox, i suoi impiegati e su altri utenti. I suoi seguaci sarebbero diventati una specie di culto che fa da cassa da risonanza alla condotta dell'accusato, molestando e minacciando gli impiegati di Roblox e i suoi utenti."

Tra i comportamenti molesti di Simon, spiccano la pubblicazione di false minacce terroristiche contro gli eventi di Roblox, nonché la glorificazione degli attacchi del 2018 alla sede di YouTube, con la minaccia di fare lo stesso con quella di Roblox.

Per fare un esempio, Simon avrebbe pubblicato tweet e messaggi affermando che la polizia stava cercando un estremista islamico alla Roblox Developers Conference 2021, costringendo le forze dell'ordine a sospendere temporaneamente l'evento. I tweet in questione sono stati cancellati, ma potrebbero essere stati conservati da chi di dovere. Roblox ha affermato che l'incidente è costato 50.000 dollari tra indagini e messa in sicurezza.

La causa afferma anche che Simon ha cercato più volte di eludere il suo ban, tornando nel gioco. Inoltre ha fatto cyberbullismo contro lo staff di Roblox, dirigenti compresi. Tra le altre accuse, quelle di aver tenuto delle conversazioni a sfondo sessuale con gli altri utenti, nonché di aver usato insulti razzisti e omofobici in chat, comportamenti che violano il contratto di licenza di Roblox.

Simon dal canto suo non ha commentato la vicenda, limitandosi a pubblicare un tweet in cui afferma che vuole fare in modo che il lavoro dei suoi avvocati e della corte sia il più semplice possibile: "Quando tutto questo sarà finito, avrete la mia testimonianza."