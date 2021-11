Nintendo Switch Bundle: offerta Amazon del Black Friday 2021, con Mario Kart 8 Deluxe e Online

Per il Black Friday 2021, su Amazon troviamo in offerta un bundle composto da Nintendo Switch, Mario Kart 8 Deluxe (codice download) e abbonamento di tre mesi di Nintendo Switch Online. Lo sconto è di 68.02€, ovvero del 18%. Considerando che attualmente la console, singola, costa 284€ su Amazon, questo bundle permette di ottenere un gioco richiestissimo come Mario Kart 8 Deluxe e l'abbonamento da 3 mesi per giocare online (e accedere ai giochi retrò di Nintendo) al prezzo di una quindicina di euro. Si tratta quindi di una buona offerta, soprattutto per fare un regalo di Natale ai più piccoli (o ai più grandi, perché no!?!). Precisiamo che si tratta del modello ibrido di Nintendo Switch: non è il Lite e nemmeno il più recente OLED. Può essere usata sia in modalità portatile che connessa alla televisione tramite il dock (incluso nella confezione).

Nintendo Switch, con Mario Kart 8 Deluxe e abbonamento Online

