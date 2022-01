Monster Hunter Rise: come sbloccare tutte le Abilità scambio delle armi

In questa guida di Monster Hunter Rise vi spiegheremo come ottenere tutte le Abilità scambio delle armi , in modo tale da sbloccare il vero potenziale del vostro cacciatore.

Abilità di scambio: come funzionano

Monster Hunter Rise, un cacciatore con Falcione Insetto e set del Chameleos

Ogni arma di Monster Hunter Rise permette di scegliere tra due opzioni differenti per tre abilità di scambio per ogni arma. Due di queste sono legate agli attacchi standard dell'arma. Ad esempio, la classica spallata dello Spadone può diventare un attacco con scatto in avanti usando il lato piatto dell'arma per difendersi. La terza invece modifica uno dei due attacchi fildiseta. Il Turbine di Spada e Scudo, ad esempio, si può sostituire con il micidiale Metsu Shoryugeki, un attacco in salto che con il giusto tempismo può essere usato come un contrattacco.

Una volta sbloccate, potrete modificare le abilità di scambio dalla cassa oggetti o nella tenda, prima o durante una missione. Tenete presente che le impostazioni relative a queste tecniche possono essere salvate insieme al set di equipaggiamento che state utilizzando, una comodità che potrebbe tornarvi utile se usate più armi o volete avere sempre pronto all'uso più di un set equipaggiamento con diverse abilità scambio.

Le abilità di scambio in Monster Hunter Rise modificano drasticamente lo stile di gioco di ogni arma e dunque è bene sbloccarle tutte il prima possibile per accedere al vero potenziale del moveset. Tuttavia, a onor del vero, non tutte le tecniche sono opzioni validissime e seguendo le "direttive" del meta alla fine alcune di esse si possono trascurare bellamente. Ad esempio, un veterano di Spada lunga non consiglierebbe in praticamente nessun caso di utilizzare la Rotazione Sakura al posto del Calcio volante.

Detto questo, il nostro consiglio comunque è quello di testare personalmente ognuna di esse e scegliere quelle che meglio si adattano al vostro stile di gioco. Sperimentare e imparare, magari anche sbagliando, fa parte del divertimento.