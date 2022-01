Sekiro: Shadows Die Twice completato in due ore da uno speedrunner bendato all'AGDQ

Si è da poco svolta la nuova edizione di Awesome Games Done Quick, evento a scopo benefico che raccoglie anche varie performance dal vivo di speedrunner, tra le quali ne è emersa una veramente impressionante, con lo streamer Mitchriz che ha completato Sekiro: Shadows Die Twice in due ore, rimanendo sempre bendato.

Il tempo di completamento, di per sé, non rappresenta proprio il record assoluto, ma è la metodologia che rende questa impresa storica: Mitchriz è rimasto bendato per tutto il tempo e ha portato avanti la sua run di due ore completamente dal vivo, dunque senza tagli o montature varie. La casa ha fatto diventare il video ovviamente virale, visto che il gioco di From Software è uno dei più impegnativi anche semplicemente da affrontare con occhi ben aperti e senza pressioni in termini di tempo di completamento.

Mitchriz è ovviamente un grande esperto di Sekiro: Shadows Die Twice e le sue ripetute prove per segnare i record da speedrunner l'hanno portato a una notevole memorizzazione della struttura del gioco e delle mappe, tanto da riuscire ad affrontarle senza usare la vista ma affidandosi alla memoria e ha possibili suggerimenti offerti dall'audio.

Non è la prima volta che il medesimo streamer effettua un'impresa del genere, avendo già completato in precedenza Sekiro bendato e anche in meno di due ore, ma in questo caso l'ha fatto all'interno di un contesto con più pressione, visto il pubblico che seguiva il livestream di Awesome Games Done Quick, cosa che rende il tutto ancora più incredibile e meritevole di una visione.