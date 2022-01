Final Fantasy 7 Remake: l'autore Nojima denuncia molestie su Twitter da parte dei fan

Kazushige Nojima è uno dei principali autori della sceneggiatura di Final Fantasy 7 Remake, insieme ovviamente a Tetsuya Nomura, e per questo motivo sembra sia stato oggetto di attenzioni particolari sui suoi social da parte dei fan del gioco, tanto da ricevere spesso anche vere e proprie molestie via Twitter, in base a quanto riferito.

Come segnalato dallo stesso Nojima su Twitter e riportato da DualShockers, sembra che spesso si generino degli attriti o che l'autore sia soggetto di attacchi personali attraverso il suo account sul social network, tanto da spingerlo a non voler più parlare di Final Fantasy 7 Remake attraverso tale canale.



A dire il vero, Nojima è rimasto molto sobrio nei commenti, ma ha fatto capire che il comportamento di alcuni fan l'hanno spinto a modificare i contenuti dei propri messaggi ed evitare assolutamente di parlare di Final Fantasy 7 Remake d'ora in poi. L'autore ha riferito che il fatto di condividere le proprie opinioni potrebbe andare a minare il valore dei giochi e portare a contrasti con i fan, dunque ha deciso di non parlare più di questi attraverso Twitter.

Questo non significa che smetterà di usare tale social network, ma che lo farà soltanto per altre questioni e che non menzionerà più i lavori presso Square Enix in altri messaggi futuri da parte del suo account personale. Se non altro, questo dimostra come Final Fantasy 7 Remake continui ad essere un gioco seguito in maniera quasi ossessiva da molti e le cui possibili variazioni rispetto all'originale restano sempre fortemente dibattute, tanto da scadere in attacchi personali, evidentemente. Nel frattempo, restiamo in attesa di possibili informazioni su Final Fantasy 7 Remake: Part 2 che potrebbero arrivare quest'anno.