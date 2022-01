My Hero Academia: Ultra Rumble presentato con trailer e gameplay, beta in arrivo

My Hero Academia: Ultra Rumble è stato presentato in forma ufficiale nelle ore scorse da Bandai Namco, attraverso una trasmissione in livestream speciale incentrata proprio sul gioco in questione, che si mostra in un trailer di presentazione e con quasi mezz'ora di gameplay dal livestream.

Come era stato già annunciato nei giorni scorsi, si tratta di un action game in stile battle royale free-to-play che vede affrontarsi i vari personaggi della serie animata in combattimenti da 24 giocatori all'interno di un'ampia arena.

In attesa di informazioni sulla data di uscita, c'è comunque già un beta test previsto per il prossimo periodo in Giappone, che andrà in scena dal 2 al 6 febbraio 2022 per coloro che si registrano entro il 28 gennaio, ma è al momento dedicato al pubblico nipponico.

Nella beta chiusa sarà possibile provare Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo, Ochaco Uraraka, Shoto Todoroki, Tsuyu Asui, Cementoss, All Might, Mt. Lady, Tomura Shigaraki, Dabi, Himiko Toga e Mr. Compress. Sono 12 personaggi e non rappresentano il cast completo, ma intanto possono dare un'idea delle presenze nella versione definitiva.

I 24 giocatori di My Hero Academia: Ultra Rumble si dividono in tre squadre da 8 componenti l'una e devono combattere per rimanere l'ultima squadra attiva in campo, il tutto utilizzando ovviamente le tecniche tipiche della serie con l'uso dei vari "Quirk", ovvero i poteri speciali dei super-eroi di My Hero Academia, che possono essere potenziati con la raccolta di Kill Card.

C'è anche una sorta di sistema morale in partita, che consente ai giocatori di diventare eroi o villain in base a come ci si comporta con i superstiti che si trovano in giro per la mappa, potendo salvarli o attaccarli e sviluppando dunque uno dei due percorsi.