GetsuFumaDen: Undying Moon classificato anche per PlayStation e Xbox in Brasile

GetsuFumaDen: Undying Moon potrebbe essere in arrivo anche su PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One, visto che il titolo è stato registrato per queste piattaforme presso il Ministerio da Justica, ovvero la rating board del Brasile per i prodotti videoludici.

Sviluppato da Konami e Guruguru, il gioco in questione era stato annunciato inizialmente solo per PC e Nintendo Switch ma a questo punto è possibile che diventi un multipiattaforma più completo arrivando anche sulle altre console.

È già disponibile dal 13 maggio 2021 su PC attraverso Steam in una versione early access, con quella completa che dovrebbe arrivare nel corso del 2022, a questo punto forse su tutte le piattaforme in questione.

La versione Nintendo Switch non è ancora disponibile ed è prevista anch'essa per quest'anno, dunque è possibile che GetsuFumaDen: Undying Moon arrivi contemporaneamente, in forma definitiva, su PC, Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, sebbene non ci sia ancora un annuncio ufficiale da parte di Konami.

Il gioco, come abbiamo riferito anche nel nostro Provato di GetsuFumaDen: Undying Moon incentrato proprio sull'early access per PC, è un action game con elementi platform in 2D che recupera lo storico franchise in questione proponendone un vero e proprio nuovo capitolo. Per la precisione, il gioco rientra nella categoria dell'action hack & slash roguelite, visto che si presenta molto incentrato sugli scontri impegnativi e sulla necessità di progredire e preparsi al meglio agli scontri.

La sua caratteristica più evidente è la particolare grafica disegnata in 2D che si ispira allo stile classico dell'arte figurativa nipponica Ukiyo-e, dando al mondo di gioco un'atmosfera davvero molto affascinante. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo anche alla nostra intervista con il producer Shin Murato, in attesa di eventuali conferme sull'arrivo di GetsuFumaDen: Undying Moon anche su PlayStation e Xbox.