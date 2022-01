Leggende Pokémon Arceus: rischio spoiler sui social, copie fisiche già in mano ad alcuni utenti

A poco più di una settimana dal lancio, a quanto pare alcuni utenti sono riusciti ad ottenere in anticipo una copia di Leggende Pokémon: Arceus e dunque esiste il rischio concreto di spoiler in rete e sui social da qui al debutto ufficiale nei negozi della nuova esclusiva Nintendo Switch.

L'allarme arriva dalla community di Reddit, dove sono stati segnalati diversi post su Twitter e nei thread di 4chan con immagini e informazioni sulla storia e i contenuti di Leggende Pokémon: Arceus, che ovviamente ci guardiamo bene dal riportare in questa notizia per evitare qualsiasi anticipazione.

Leggende Pokémon: Arceus, un'immagine tratta dal gioco

La speranza ovviamente è che Nintendo intervenga in modo tempestivo per limitare la fuga di informazioni nelle prossime ore/giorni, per quanto solitamente è difficile tappare falle simili. Tanto più che, stando quanto riporta Nintendo Life, a quanto pare alcuni rivenditori hanno già spedito delle copie di Leggende Pokémon Arceus ai clienti e dunque il numero di potenziali spoiler da qui all'uscita potrebbe aumentare esponenzialmente.

Insomma, vi raccomandiamo di stare attenti quando navigate sui social e nella home di YouTube in questi giorni che ci separano dall'uscita se non volete rovinarvi alcuna sorpresa.

Vi ricordiamo che Leggende Pokémon: Arceus sarà disponibile a partire dal 28 gennaio in esclusiva per Nintendo Switch.