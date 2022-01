FIFA Mobile: aggiornamento rivoluziona gameplay e grafica su iOS e Android

EA Sports ha annunciato che la nuova generazione di FIFA Mobile da ora è disponibile su dispositivi mobile iOS e Android. Il calcio di inizio della nuova stagione è arrivato dopo un corposo update, che tra le altre cose ha migliorato alcune caratteristiche del gameplay e la grafica del gioco.

Rilasciato inizialmente nel 2016, l'ultimo grande aggiornamento gratuito di FIFA Mobile introduce una revisione radicale e una serie di miglioramenti al gameplay, alla grafica e all'audio, offrendo dunque un'esperienza di gioco mobile ancora più coinvolgente e curata che in passato.

Come in FIFA 22, in FIFA Mobile i giocatori potranno creare il loro Ultimate Team scegliendo tra oltre 15.000 giocatori, inclusi fuoriclasse come Kylian Mbappé, David Alaba e Christian Pulisic, nonché giocatore contro più di 600 squadre, tra cui il Real Madrid e il Manchester City.

Per quanto riguarda le novità al comparto tecnico, la fedeltà visiva di FIFA Mobile è stata migliorata grazie a un motore di gioco rivoluzionato, fornendo ai giocatori ancora più dettagli sullo schermo durante una partita. Coloro in possesso di dispositivi mobile più recenti saranno felici di sapere che da ora potranno regolare le loro impostazioni per raggiungere i 60 FPS, ottenendo dunque una fluidità maggiore. EA Sport inoltre ha introdotto ulteriori impostazioni per i giocatori per regolare l'esperienza visiva del gioco, garantendo la compatibilità attraverso molti tipi di dispositivi.

I giocatori saranno anche in grado di vedere l'azione come mai prima grazie alla nuova possibilità di scegliere tra quattro diverse angolazioni della telecamera in tempo reale durante una partita. Inoltre, nuove opzioni di telecamere sono disponibili per i calci di rinvio, i calci di punizione, i calci d'angolo e i rigori, così come nei replay per coinvolgere ulteriormente i giocatori nei momenti più intensi e celebrativi di una partita. Una serie di nuovi stadi da sbloccare sono ora disponibili per i giocatori, insieme a un clima unico per ciascun luogo, così come le opzioni di orario che consentono di giocare le partite durante il giorno, il tramonto o la notte.

Inoltre, l'ultimo aggiornamento di FIFA Mobile introduce il commento audio dal vivo di commentatori leggendari in 11 lingue tra cui inglese, spagnolo, spagnolo latino americano, portoghese brasiliano, russo, italiano, tedesco, olandese, arabo, mandarino e giapponese. Non mancano poi nuovi cori del pubblico di casa, annunciatori pubblici negli stadi e chiamate dei giocatori che possono essere ascoltati durante i momenti tranquilli e intensi sul campo.

EA Sports promette che le implementazioni e le aggiunte al gameplay nel nuovo aggiornamento di FIFA Mobile forniranno ai giocatori maggiore gestione della squadra e controlli dei giocatori durante il gioco 11v11 in tempo reale, nonché miglioramenti della qualità della vita nella modalità VS Attack. Le nuove opzioni di gestione della squadra permetteranno ai giocatori di avere il pieno controllo delle sostituzioni, delle posizioni di gioco e dei calciatori, permettendo loro di controllare il destino della loro squadra. Caratteristiche come la resistenza e le mosse di abilità aggiungeranno un nuovo livello di autenticità all'esperienza di gioco di FIFA Mobile, dove i giocatori devono tenere d'occhio la loro squadra e fare le mosse appropriate durante una partita per uscirne vincitori.