Xbox Game Pass: ecco i giochi che lasceranno il catalogo a fine gennaio 2022

Microsoft ha presentato le novità in arrivo nella seconda metà di gennaio per gli abbonati Xbox Game Pass per PC e console. Tuttavia inevitabilmente ci sono anche alcuni giochi che si apprestano a lasciare il catalogo del servizio a fine mese, ecco quali sono.

Come riportato sulle pagine di Xbox Wire, i giochi che lasceranno il catalogo di Xbox Game Pass alla fine di questo mese sono solo quattro e tutti lo stesso giorno, il 31 gennaio 2022. Nello specifico:

Cyber Shadow - console, PC e cloud

Nowhere Prophet - console, PC e cloud

Prison Architect - PC

Xeno Crisis - console, PC e cloud

Xbox Game Pass

Ricordiamo che gli abbonati a Xbox/PC Game Pass potranno acquistare tutti i giochi che stanno per lasciare il catalogo del servizio approfittando di uno sconto di almeno il 20% per ognuno di essi. Oltre a quelli menzionati qui sopra, la versione giapponese del Microsoft Store ha svelato le possibili date in cui altri giochi lasceranno il catalogo nei mesi a venire, tra cui alcuni delle serie Final Fantasy e Yakuza.

