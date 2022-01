PS5, retrocompatibilità con PlayStation, PS2 e PS3 suggerita da Sony Japan?

PS5 vedrà a breve l'arrivo della tanto agognata retrocompatibilità con PlayStation, PS2 e PS3? È ciò che sembra suggerire un tweet pubblicato nelle scorse ore da PlayStation Japan, in cui si annuncia una nuova collaborazione con il cantautore Kenshi Yonezu.

Il testo del post appare particolarmente curioso: "Kenshi Yonezu sarà protagonista di un nuovo spot pubblicitario di PlayStation. 1, 2 e 3 sono le parole d'ordine di PlayStation. Lo spot verrà lanciato il 23 gennaio."

Sono appunto i riferimenti ai numeri presenti all'interno del tweet che non tornano, al di là della data del 23 gennaio, e vengono dunque interpretati come un possibile teaser della retrocompatibilità di PlayStation 5 con i primi tre modelli della console Sony.

Come ricorderete, alcuni giorni fa sembrava che il PlayStation Store avesse confermato l'arrivo della retrocompatibilità su PS5, sebbene secondo alcuni insider si trattasse di un bug del PS Store che visualizzava per errore disponibilità e prezzo dei titoli presenti su PlayStation Now.

Be', in questo caso quantomeno scopriremo come stanno le cose molto presto: domani dovrebbe essere pubblicato lo spot annunciato da Sony e capiremo se ha effettivamente qualcosa a che fare con l'arrivo della retrocompatibilità.