Rocket League: l’evento Neon Nights con la cantante Grimes inizia la prossima settimana

Psyonix ha annunciato un nuovo evento di Rocket League che avrà inizio la prossima settimana. Si tratta di Neon Nights, realizzato in collaborazione con la cantante canadese Grimes, che si svolgerà da mercoledì 26 gennaio all'8 febbraio.

Neon Nights è il primo evento in gioco incentrato su un'artista musicale e presenterà nuove sfide evento con oggetti esclusivi a tema, il ritorno della modalità a tempo limitato Heatseeker Ricochet e le Golden Moon per ottenere oggetti speciali.

I giocatori potranno competere in nuove Sfide Evento per sbloccare oggetti come gli Inni "Player of Games e "Shinigami Eyes", dei Topper Gravitator e Space Queen a tema Grimes, la Scia Braided, l'Adesivo Grimes, le Ruote Grimes, lo Sfondo Giocatore Grimes, l'Adesivo Universale Fireworks (Multicromatico) e il Boost Uncanny. Potrete ammirare i nuovi oggetti dell'evento, nella galleria sottostante.

I Giocatori potranno ottenere Golden Moons per sbloccare oggetti provenienti dalle serie Impact, Nitro e Overdrive.

Nello stesso periodo in cui sarà attivo Neon Nights, Rocket League celebrerà anche il Nuovo Anno Lunare con il Pacchetto Gratuito Anno della Tigre. Il pacchetto può essere riscattato dal Negozio Oggetti e include il Topper Tiny Tiger e l'Adesivo Tyger.