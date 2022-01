Rainbow Six Extraction, il trailer di lancio include i riconoscimenti della stampa

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction si mostra con l'immancabile trailer di lancio, che in questo caso include anche i riconoscimenti della stampa internazionale per il nuovo sparatutto a base cooperativa prodotto da Ubisoft.

Nella recensione di Rainbow Six Extraction abbiamo parlato di come questo shooter con gli alieni sia in grado di offrire un'esperienza sorprendentemente complessa e impegnativa, anche se soffre al momento di qualche problema con il bilanciamento degli Operatori e della difficoltà stessa qualora si giochi in solitaria.

Il gioco parte dalle basi di Rainbow Six: Siege per coinvolgerci in un'avventura inedita, ambientata in un prossimo futuro in cui il pianeta viene invaso da una razza aliena ostile, gli Archei, e la squadra Rainbow sembra l'unica forza in grado di eliminare la minaccia.

In cooperativa insieme a due compagni, dovremo dunque selezionare uno dei diciotto Operatori disponibili al lancio e lanciarci in una serie di missioni per individuare e uccidere i nemici, quindi estrarre rapidamente la squadra prima che arrivino i rinforzi.

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction è disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Google Stadia, scaricabile senza costi aggiuntivi dagli utenti abbonati a Xbox Game Pass.