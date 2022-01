Rainbow Six Extraction, la recensione dello shooter multiplayer cooperativo dalla difficoltà hardcore

Ora seguiteci che vi spiegheremo nel dettaglio cosa funziona e cosa invece ci ha lasciato più interdetti in Rainbow Six Extraction.

Poi ci fu la pandemia da Covid, o magari qualche problema di sviluppo e design; nessuno ce lo dirà mai davvero, ma dopo un lungo silenzio radio, almeno 3 sostanziali rinvii e un inevitabile cambio di titolo, ora possiamo finalmente giudicare Rainbow Six Extraction con la nostra recensione che ci ha tenuti impegnati più a lungo del previsto per poter finalmente emettere un verdetto su questa esperienza complessa, stratificata, talvolta proibitiva e, ci auguriamo, supportata nel tempo da Ubisoft esattamente come sta succedendo, ancora oggi, con Siege. Il punto di partenza realizzato da Ubisoft è infatti interessante, sicuramente coinvolgente, ma ha troppe sbavature e limitazioni per poter essere considerato anche un punto di arrivo.

I giocatori apprezzarono, qualche novizio si avvicinò addirittura per la prima volta al gioco e l'iniziativa venne promossa un po' ovunque, lasciando aperta la speranza che quello fosse solo il primo passo per qualcosa di più strutturato. E in qualche modo così è stato, visto che appena un anno dopo il publisher francese annunciò Rainbow Six Quarantine: uno spin-off stand-alone che proprio a partire da quella modalità a tempo, prometteva di offrire un gioco a sé stante con un focus sul PvE, ovvero su un gruppo ristretto di giocatori che doveva vedersela con una minaccia gestita dall'intelligenza artificiale.

Nel lontano 2018 il team di sviluppo di Rainbow Six Siege ebbe una piccola ma dirompente idea: distribuire una modalità limitata nel tempo in grado di trasformare lo shooter multiplayer a squadre iper competitivo, in un titolo cooperative dove un gruppo ristretto di giocatori doveva vedersela con un virus mutante controllato dal computer. Una sorta di Left 4 Dead estremamente più tattico e, se possibile, ancora più hardcore e brutale, visto che di base la gestione della distruttibilità e dei danni rimaneva fortemente dipendente da quanto visto nel titolo originale Ubisoft.

Potremmo fermarci qui nel riepilogare e raccontare quella che è la storia alla base di Rainbow Six Extraction e questo vi dovrebbe permettere di capire, in un attimo, che il nuovo titolo di Ubisoft non punta su una trama scoppiettante, un arco narrativo intenso e stratificato o su chissà quali colpi di scena: non c'è neanche una vera e propria campagna, ma tutto si basa sulla ripetizione ad libitum di uno specifico loop di gameplay essenziale per la progressione del proprio account e quindi per lo sblocco di ulteriori contenuti che arricchiscono questa struttura.

Ma l'umanità non si è fatta cogliere impreparata: la squadra Rainbow dopo anni di addestramento e attività sul campo per fermare ogni minaccia terroristica viene ristrutturata sotto un nuovo vessillo mondiale: la REACT, un'associazione il cui unico scopo è quello di raccogliere ogni informazione possibile sull'invasore, studiare le contromisure migliori e poi mettere in campo le forze più esperte per contrastare la minaccia. E indovinate un po' chi guiderà questa organizzazione dalle risorse illimitate?

Sul fronte narrativo Rainbow Six Extraction offre molto poco di sorprendente: una non meglio definita razza aliena, gli Archei , ha scelto di assaltare la Terra attaccando una serie di città e strutture. Le motivazioni non sono note, tantomeno risultano chiare le modalità di conquista: ciò che conta è che dove arrivano gli alieni si forma una strana poltiglia nerastra, l'Archeloma, capace di rallentare e, sul lungo periodo, intossicare gli umani e in grado anche d'indurirsi a dismisura per proteggere l'habitat naturale dell'extraterrestre. Chiaramente l'assalitore è anche capace di riprodursi senza sosta tramite i nidi che si sviluppano nelle zone presidiate dalla materia nera.

Un gameplay ripetitivo ma coinvolgente

Uno degli Archei più avanzati è in grado di mimare il comportamento dell'operatore Sledge

Giusto per essere ancora più chiari, Rainbow Six Extraction è uno shooter in prima persona che si basa su dinamiche e meccaniche tipiche degli action multiplayer ma con una fortissima propensione alla tattica e alla strategia di squadra. Il titolo, pur richiedendo costantemente una connessione, può anche essere giocato in solitaria ma è disegnato e strutturato per offrire il massimo del suo divertimento a una squadra composta da 3 giocatori che dovrà vedersela con una serie di missioni di difficoltà crescente, all'interno di una spedizione in un territorio assediato dagli alieni Archei, per poi procedere all'estrazione una volta completati gli obiettivi.

Il loop di gameplay è estremamente interessante: all'avvio di una nuova partita, ai giocatori vengono offerte 3 missioni estratte casualmente da un pool di una dozzina di diversi obiettivi. Queste vanno affrontate in sequenza, una per volta e una dopo l'altra, all'interno di 3 differenti aree della mappa selezionata. Il team arriverà nella prima sezione, cercherà di portare a termine il compito e, a quel punto, dovrà scegliere se procedere alla zona successiva passando attraverso una camera stagna che offre qualche secondo di riparo e, di fatto, blocca la possibilità di ritornare sui suoi passi, oppure di procedere all'estrazione per mettere in salvo l'esperienza accumulata fino a quel punto.

Ogni missione successiva è tendenzialmente più difficile della precedente perché il numero di nemici aumenta e l'area si fa più impervia; inoltre alcuni obiettivi possono essere falliti se i giocatori non si comportano in modo rapido e adeguato, ma questo non pregiudica in alcun modo la possibilità di procedere allo spezzone successivo. La parte più interessante è però la componente tattica e il grado di sfida di Extraction che risultano mutuati dall'esperienza che Ubisoft ha maturato con Siege. Man mano che il livello di difficoltà sale infatti, diventa via via più cruciale procedere con grande attenzione adottando ove possibile un approccio stealth visto che bastano pochissimi colpi per morire e soprattutto un rumore di troppo può risvegliare alieni e nidi e dare il via a un assalto massiccio del nemico che, nella migliore delle ipotesi, lascia i 3 membri del team in pessime condizioni di salute.

La torretta di Tachanka offre un prezioso riparo contro gli Archei più coriacei

Inoltre il gioco presenta un'altra dinamica che aggiunge pepe all'azione: se si finisce a terra e non si viene risollevati per tempo da un compagno, oppure si subisce una seconda ferita mortale, il proprio operatore viene ricoperto da una schiuma salvifica ed entra in una sorta di stasi, venendo escluso dal resto del match. A quel punto sarà compito dei compagni ancora vivi, scegliere il da farsi: fuggire il più rapidamente possibile all'estrazione, oppure caricarsi in spalla il compagno addormentato nel tentativo di estrarre anche lui, o magari lasciare il soldato ferito nella zona di estrazione e procedere alla successiva camera stagna per tentare di portare a termine un altro obiettivo.

Se per qualche motivo il proprio operatore rimane invece sul campo di battaglia avvolto nella schiuma, questo diventerà inutilizzabile fino al momento in cui sceglieremo di affrontare un'altra volta la stessa area di gioco e, a quel punto, avremo accesso a una missione dedicata di salvataggio. Se questa andrà a buon fine, il soldato tornerà a nostra disposizione, in caso contrario subirà una penalità importante in termini di esperienza.

Tutta questa dinamica di progressione e gestione del grado di sfida è sicuramente l'elemento più coinvolgente di Rainbow Six Extraction, quello che stimola alla rigiocabilità e genera pathos e attenzione nel momento in cui si affrontano le missioni più impegnative con il proprio operatore preferito. Ma allo stesso tempo questo design così peculiare mostra il fianco ad alcune problematiche che affliggono la progressione del gioco.