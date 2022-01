Horizon Forbidden West: immagini mostrano paesaggi mozzafiato e personaggi

Per ingannare l'attesa che ci separa dal lancio di Horizon Forbidden West, l'insider Tidux ha condiviso su Twitter una serie di immagini tratte dall'esclusiva PS5 e PS4 di Guerrilla Games.

Gli scatti ritraggono alcuni delle location mozzafiato che esploreremo nei panni di Aloy durante la sua avventura nell'Ovest Proibito, mentre altre immortalano Sylens e altri personaggi intravisti nel trailer della storia di Horizon Forbidden West pubblicato da Sony pochi giorni fa.

Gli scatti mettono in mostra come al solito l'elevata qualità e quantità di dettagli della nuova opera di Guerrilla Games, probabilmente nella sua versione PS5. Tuttavia il gioco sa difendersi bene anche su PS4, come dimostrano alcune immagini della versione oldgen pubblicate alcune settimane fa.

Horizon Forbidden West sarà disponibile per PS5 e PS4 a partire dal 18 febbraio 2022. Di recente Sony ha pubblicato un video in cui facciamo conoscenza del cast di doppiatori e attori del gioco.