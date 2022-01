Horizon Forbidden West: trailer della storia, nuove immagini e key art da Sony

Horizon Forbidden West si mostra con un coinvolgente trailer della storia, ma anche con alcune immagini inedite e la key art: contenuti appena pubblicati da Sony e Guerrilla Games sul PlayStation Blog.

In uscita il 18 febbraio, Horizon Forbidden West porterà su PS5 e PS4 un'avventura tutta nuova per Aloy, impegnata a individuare la fonte di una terribile piaga rossa che minaccia di distruggere il mondo del futuro.

"Quando varcherà i confini dell'Ovest Proibito, Aloy non dovrà affrontare questi pericoli da sola: verrà accompagnata da alleati vecchi e nuovi, inclusi amici fedeli come Varl ed Erend ma anche new entry come Zo, Alva e Kotallo", recita il post del narrative director Ben McCaw.

Horizon Forbidden West, la key art

"Oggi siamo orgogliosi di presentare il nostro nuovo trailer della storia, che offre un entusiasmante assaggio di cosa c'è in serbo per Aloy e i suoi amici che proveranno ad avventurarsi nell'Ovest Proibito."

"Siamo inoltre entusiasti di mostrarvi la nostra nuova key art, che mette la squadra di Aloy in contrasto con Regalla e i suoi ribelli, nonché alcune delle più pericolose Macchine che l'Ovest ha da offrire."

"Nell'immagine sono inoltre presenti Sylens, Hekarro, capo della tribù Tenakth, e Tilda, un nuovo e misterioso personaggio che possiede una speciale connessione con le civiltà precedenti."