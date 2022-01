Activision Blizzard stava per essere acquisita da Facebook, prima di Microsoft

Sembra che Activision Blizzard stesse valutando già altre opzioni prima della proposta di acquisizione da parte di Microsoft, compresa la possibilità di essere acquisita da Facebook, in base a quanto emerso da Bloomberg in queste ore.

La questione è emersa in seguito a un primo avvicinamento da parte di Microsoft, o quantomeno una sorta di sondaggio, che però non ha avuto alcuno sviluppo. Nel 2021, tuttavia, con Activision Blizzard nel pieno del caos e le azioni in forte ribasso, sembra che Kotick si sia convinto a fare qualcosa, provando a sondare il terreno per un'eventuale acquisizione.

Prima di riprendere i contatti con Microsoft, pare che il CEO di Activision Blizzard abbia valutato almeno due opzioni: una di questa era Meta, ovvero la compagnia nota in precedenza come Facebook. Activision Blizzard è andata dunque vicina a una possibile acquisizione da parte di Meta, ma a quanto pare gli accordi non sono poi andati a fondo e la questione è decaduta.

Non sappiamo chi fosse l'altra compagnia contattata, ma sembra ci sia stata un'altra possibile proposta, prima di riallacciare i rapporti con Microsoft e decidere per la vendita al colosso di Redmond. Questa, come abbiamo visto, non si è ancora concretizzata: al momento la proposta è stata accettata, ma la procedura dovrà passare attraverso le valutazioni di vari organi di controllo per poter arrivare al completamento, che potrebbe avvenire solo nel 2023 inoltrato. Dopo tale chiusura, Bobby Kotick lascerà la compagnia, in base a quanto riferito.