Offerte Amazon: SSD interno da 256 GB in sconto, un M.2 2280 NGFF NVME marcato Hikvision E2000

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un SSD interno da 256 GB, marcato Hikvision E2000. Lo sconto segnalato è del 22%, ovvero di 13.25€. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questo SSD è 59.99€. Negli ultimi mesi, il prezzo effettivo era di 55€, al massimo. Lo sconto attuale non è letteralmente il migliore di sempre: a novembre 2021 era stato possibile trovarlo a 90 centesimi circa in meno. Si tratta comunque di uno sconto valido, dopo un paio di mesi di prezzo fisso. Il prodotto è spedito da Amazon.

Questo SSD interno da 256 GB propone velocità di lettura di 3.000 Megabyte al secondo. Le dimensioni sono 8 x 2.2 x 0.2 cm. È composto da una combinazione di protezione tripla: adesivo di dissipazione del calore incorporato, chip M.2 e guscio di dissipazione del calore antiurto.

