Netflix, serie TV e film più visti: la classifica ufficiale al 16 gennaio 2022

Come ogni settimana, Netflix ha svelato le classifiche delle serie TV e dei film più visti. Precisamente, i dati che vi condividiamo fanno riferimento alla settimana che va dal 10 al 16 gennaio 2022.

Ecco la classifica delle serie TV più viste su Netflix nella settimana 10 - 16 gennaio 2022:

Manifest: Stagione 1 Manifest: Stagione 2 Manifest: Stagione 3 For Life: Stagione 1 The Good Doctor: Stagione 4 Cobra Kai: Stagione 4 Emily in Paris: Stagione 2 Incastrati: Stagione 1 The Witcher: Stagione 2 Stay Close: Limited Series

The Witcher continua ad avere successo su Netflix

Vediamo invece ora la classifica dei film più visti su Netflix, sempre nella settimana 10 - 16 gennaio 2022:

I magnifici 7 Brazen 4 metà Don't Look Up Mother/Android How i fell in love with a Gangster Bad Teacher: Una cattiva maestra Il sapore del successo Bad Boys for life Uncle Drew

Come potete vedere, questa settimana l'Italia si è fatta rapire da Manifest. La serie TV ha conquistato prima, seconda e terza posizione, con le tre stagioni. Continua poi il successo di The Witcher Stagione 2 (qui la nostra recensione), che è per la quinta settimana di fila in Top 10. Un altro grande successo di Netflix in Italia (e nel mondo) è la discussa Emily in Paris Stagione 2. La produzione italiana di Ficarra e Picone, Incastrati, è anch'essa in Top 10 (sopra lo strigo, tra l'altro) per la terza settimana.

Parlando dei film, continua il successo di Don't Look Up, in Top 10 di Netflix per quarta settimana. Sei film su dieci, però, sono nuovi ingressi, il che dimostra che il pubblico è sempre in cerca di novità e ogni settimana vi è sempre qualcosa di nuovo che prende il posto dei precedenti lungometraggi.

Diteci, voi cosa state guardando su Netflix (o su altri servizi) in questi giorni?