Uncharted 4: un video svela come è stata realizzata la scena di inseguimento nel Madagascar

Mancano pochi giorni al lancio di Uncharted: Raccolta - L'Eredità dei Ladri e per allietare l'attesa IGN ha pubblicato un video dietro le quinte che svela i segreti dietro alla celebre scena di inseguimento di Uncharted 4: Fine di un Ladro, uno dei momenti più frenetici del gioco.

Nel video gli sviluppatori di Naughty Dog ci parlano di questa lunga e intensa sequenza ambientata nel Madagascar, dove Nathan Drake deve guidare a tutta velocità tra le strade asfaltate e terreni rocciosi per sfuggire ai mercenari di Nadine Ross e raggiungere suo fratello. Apprendiamo che questa parte del gioco dovesse rappresentare un "punto centrale" nella storia e nei rapporti tra i vari protagonisti.

"Quando abbiamo delineato la struttura della storia, sapevamo dove erano gli alti e i bassi e questa sequenza in particolare era il punto centrale", spiega Shaun Escayg di Naughty Dog. "C'è una grande carica emotiva di questi fratelli (Nathan e Sam) che si sono riuniti. E sapevamo che a un certo punto volevamo che tutte le dinamiche tra i personaggi - Nate, Sam, Sullivan, Nadine, Rafe e tutta la storia che ne era derivata - crescessero per creare un momento da "falsa vittoria" o, se vuoi, qualcosa in stile "la band è tornata insieme"

Realizzare questa sequenza tuttavia non è stato affatto semplice. Nel video ad esempio apprendiamo, che Naughty Dog ha dovuto trovare delle soluzioni per rendere avvincente la prima parte per dare al giocatore un senso di urgenza e di pericolo costante, al tempo stesso facendo i conti con la telecamera. Inquadrare gli inseguitori infatti avrebbe reso praticamente impossibile al giocatore riuscire a guidare correttamente, rendono la sequenza frustrante. La soluzione in tal caso è stata quello di inserire un "boss", rappresentato da un furgone blindato armato con una mitragliatrice che si posiziona davanti alla Jeep di Nathan o che gli taglia la strada in più occasioni, creando quindi una minaccia ben visibile per i giocatori, che devono trovare il modo di evitare a tutti i costi.

Uncharted: Raccolta - L'Eredità dei Ladri sarà disponibile per PS5 a partire dal 28 gennaio 2022 e nel corso dell'anno anche su PC. La raccolta include le versioni rimasterizzate di Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L'Eredità Perduta. Di recente Sony ha pubblicato il trailer di lancio.