PS5, la retrocompatibilità con PlayStation 3 potrebbe essere un bug del PS Store

Nelle scorse ore si è diffuso un rumor secondo cui la retrocompatibilità con PlayStation 3 sarebbe in arrivo su PS5, vista la comparsa su PS Store di diversi giochi appunto per PS3 disponibili per l'acquisto. Ebbene, potrebbe trattarsi di un banale bug.

Stando a quanto riportato dallo youtuber Ryan Biniecki, probabilmente non è vero che il PlayStation Store avrebbe confermato l'arrivo della retrocompatibilità. Semplicemente sulla piattaforma digitale, come già accaduto in passato, sono stati visualizzati i prezzi dei titoli disponibili in streaming su PlayStation Now.

"Prima che questa notizia si diffonda come un incendio, vorrei far presenti alcune cose", ha scritto Biniecki. "Questo bug visivo mi è capitato già diverse volte nel corso degli anni, e visualizza semplicemente il prezzo dei giochi su PS Now per il noleggio individuale. Anche Prince of Persia era disponibile su PS Now, dunque non si tratta di titoli nuovi."

"Per ora direi che si tratta di un rumor con un tempismo terribile, viste le voci riguardanti l'abbonamento PlayStation in stile Xbox Game Pass, nome in codice Spartacus, e il brevetto che fa riferimento alla retrocompatibilità di PS5."

"Mi spiace davvero deludere le vostre aspettative, ma non aspettatevi di poter riprodurre in locale i giochi PS3 su PS5. Inutile dire che tuttavia mi piacerebbe davvero sbagliarmi."