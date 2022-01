Giochi PS5 in streaming su PlayStation Now? Un brevetto Sony lo suggerisce

Anche i giochi PS5 potrebbero diventare disponibili in streaming su PlayStation Now, o almeno è ciò che suggerisce un nuovo brevetto depositato da Sony lo scorso anno ma reso pubblico solo alcuni giorni fa, per la precisione il 6 gennaio.

Oltre al tanto chiacchierato brevetto per la retrocompatibilità su PS5, la casa giapponese sembra voler trovare un modo per portare l'esperienza di PlayStation 5 su cloud utilizzando veloci dispositivi nVME oltre ai dischi tradizionali.

Nel brevetto si parla infatti di "soluzioni storage ad alta velocità" da aggiungere ai server, che verrebbero utilizzate appunto nel caso in cui si debba effettuare lo streaming di giochi che richiedano quel tipo di performance.

PS5, il brevetto Sony che punta allo streaming dei giochi next-gen

Il problema da risolvere è chiaramente quello legato alla lentezza degli hard disk meccanici, che tuttavia rimangono fondamentali per il rapporto prezzo / prestazioni nell'ambito dei server che gestiscono piattaforme come PlayStation Now.

Il brevetto propone dunque il trasferimento dei dati on-demand su veloci SSD che possano appunto garantire un'esperienza in linea con quella offerta da PlayStation 5.

Chiaramente che il progetto si concretizzi o meno è un altro paio di maniche: spesso trademark come questo vengono depositati per tutelare specifiche soluzioni che però potrebbero anche non essere mai adottate. Staremo a vedere.