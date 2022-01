WWE 2K22: trailer della Royal Rumble trafugato, finisce su YouTube

Il nuovo trailer di WWE 2K22, realizzato in occasione della Royal Rumble che si terrà nella notte fra domenica e lunedì, è stato trafugato ed è finito anzitempo su YouTube.

In uscita l'11 marzo su PC e console, WWE 2K22 vedrà il ritorno della modalità 2K Showcase, che in questo caso seguirà la lunga e spettacolare carriera di Rey Mysterio, ma gli utenti si aspettano grosse novità soprattutto in termini di gameplay.

Il video trafugato ribadisce il motto di questa nuova edizione, it hits different, e sarà davvero interessante andare a verificare questa diversità rispetto all'epoca di Yuke's non appena potremo mettere le mani sul gioco.

Per il resto, il trailer conferma alcuni notevoli miglioramenti tecnici, in particolare per quanto riguarda i modelli poligonali femminili, in precedenza davvero mediocri, e un'opera di rifinitura su quelli, già ottimi, degli atleti maschi.