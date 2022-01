Nickelodeon: Tennis Estremo, la recensione del gioco di tennis con SpongeBob e compagni

La formula degli sportivi arcade si è un po' persa nelle nebbie di recente, almeno per quanto riguarda quei giochi che un tempo avevano una presenza fissa nelle lineup console come tennis, golf e simili, fatta eccezione ovviamente per le console di Nintendo. Proprio a Mario Tennis guarda chiaramente questo titolo di Old Skull Games, il quale fa anche un buon lavoro nell'imitare un ottimo paradigma, come vediamo in questa recensione di Nickelodeon: Tennis Estremo, uscito in esclusiva su Apple Arcade.

Le licenze Nickelodeon sono già state sfruttare per altri titoli usciti sul servizio in abbonamento di Apple, come abbiamo visto nella recensione di SpongeBob: Assalto al Patty, ma forse mai come in questo caso viene sfruttata a fondo e in maniera interessante, mettendo insieme una grande quantità di personaggi tratti da serie diverse e facendoli scontrare in un cross-over a base di tennis.

Il concetto è molto simile a quello di Mario Tennis Aces, nonché dei precedenti della serie Nintendo: si tratta di una reinterpretazione profondamente arcade del tennis, nella quale i principi base dello sport in questione vengono arricchiti dall'uso di colpi speciali, bonus e mosse ben poco realistiche ma in grado di mettere in scena dei match molto spettacolari e divertenti.

Il tutto, inoltre, caratterizzato dalla presenza di personaggi tratti da varie serie Nickelodeon come SpongeBob SquarePants, Danny Phantom, Hey Arnold, Garfield, Teenage Mutant Ninja Turtles, i Rugrats e altri, cosa che aggiunge delle caratterizzazioni importanti ai personaggi, ognuno dotato di appropriate abilità specifiche che possono essere utilizzate come mosse speciali una volta caricate le barre di riferimento e raccolti i power-up. È tutto decisamente meno bilanciato e ragionato rispetto al gameplay di Mario Tennis, ma il carisma dei personaggi può bastare ad attirare il pubblico giovane, mentre l'innegabile divertimento che scaturisce dalla meccanica classica del tennis può comunque piacere un po' a tutti.