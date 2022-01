PlayStation Store: Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri e The Artful Escape

Nel nuovo aggiornamento del PlayStation Store trovano posto gli splendidi Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri e The Artful Escape, ma non mancano altre uscite.

Il PlayStation Store ha visto questa settimana l'arrivo di nuovi ed entusiasmanti giochi, in particolare la remaster Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri: una collection per PS5 che include le versioni migliorate di Uncharted 4: Fine di un Ladro e dell'espansione stand alone Uncharted: L'Eredità Perduta. Trovano posto nell'aggiornamento anche lo splendido The Artful Escape, l'avventura musicale sviluppata da Beethoven & Dinosaur che ha raccolto pareri entusiastici in giro per il mondo, nonché Gunvolt Chronicles Luminous Avenger iX 2 e l'esperienza in realtà virtuale Wanderer.

Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri, Nadine Ross e Chloe Frazer ne L'Eredità Perduta Le ultime due avventure della serie targata Naughty Dog debuttano su PlayStation 5 con Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri (PS5, 49,99€), una compilation che include Uncharted 4: Fine di un Ladro e l'espansione stand alone Uncharted: L'Eredità Perduta, entrambi forti di opzioni grafiche inedite con risoluzione fino a 4K reali e frame rate fino a 120 fps per una fluidità e una reattività assolute. Senza dubbio il modo migliore per cimentarsi per la prima volta o rigiocare due splendide esperienze, prodotti di riferimento nell'ambito action adventure che mettono forse un po' in secondo piano i combattimenti ma possono contare su di un comparto narrativo di assoluta eccellenza, la cui qualità viene ulteriormente enfatizzata dallo straordinario doppiaggio in italiano, e su meccaniche platform davvero piacevolissime. Nel quarto capitolo della serie potremo controllare Nathan Drake nella sua ultima missione, in compagnia del fratello ritrovato Sam ma anche dell'immancabile alleato Sully: i tre si ritrovano costretti a svelare l'enigma attorno al ricco tesoro nascosto dal pirata Henry Avery, cercando al contempo di restare vivi: sulle tracce dell'importante scoperta c'è anche una loro vecchia conoscenza e ha un intero esercito di mercenari ai suoi comandi. L'Eredità Perduta mette invece in campo l'inedita coppia formata da Chloe Frazer e Nadine Ross: due donne forti e coraggiose, che si riscoprono più vicine di quanto non pensassero mentre esplorano antiche rovine indiane sui Ghati Occidentali alla ricerca della leggendaria Zanna di Ganesh. Trovate tutti i dettagli sul pacchetto nella nostra recensione di Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri.

The Artful Escape The Artful Escape, il protagonista dell'avventura Dopo l'esordio su Xbox, The Artful Escape (PS5 e PS4, 19,99€) approda anche sulle piattaforme Sony, portandosi dietro un carico di originalità non indifferente e un cast di doppiatori di stampo cinematografico. La storia è quella di Francis Vendetti, un giovane musicista che decide di partire per un viaggio "spirituale" e trovare così il proprio posto nel mondo. Il percorso che Francis si troverà ad affrontare si rivela pieno di luoghi assurdi, personaggi particolari e situazioni fuori di testa, messe in scena sulla falsariga di un walking simulator: la progressione viene scandita dagli eventi, ma l'interazione è effettivamente limitata a qualche battaglia musicale e a piccole sezioni platform. Aspetti che tuttavia non sminuiscono la straordinaria direzione artistica del gioco, come abbiamo scritto nella recensione di The Artful Escape.