Horizon Forbidden West: quante macchine ci sono? Lo svela la guida ufficiale

Future Press ha aperto i preordini della guida strategica ufficiale di Horizon Forbidden West e nel descriverne i contenuti ha svelato anche il numero approssimativo delle macchine che Aloy dovrà fronteggiare nell'Ovest Proibito.

La guida di Future Press sarà disponibile dal 1 marzo e sarà composta da ben 656 pagine, suddivise in varie sezioni che copriranno a 360 gradi i contenuti della nuova opera di Guerrilla Games, dalle armi e il sistema di combattimento, passando alle quest, fino ad arrivare alle risorse e i collezionabili sparsi nel mondo di gioco.

Ovviamente non poteva mancare una sezione di più di 200 pagine che spiegherà come affrontare i pericoli meccanici che popolano l'Ovest Proibito. Stando alla descrizione ufficiale del prodotto di Future Press, in Horizon Forbidden West ci saranno oltre 40 macchine, un dettaglio che finora non era stato condiviso neppure da Guerrilla Games.

Horizon Forbidden West, una delle nuove macchine che affronteremo nell'Ovest Proibito

Per fare un paragone, in Horizon Zero Dawn sono presenti 25 tipologie di macchine, escludendo le varianti corrotte e quelle successivamente introdotte nel DLC The Frozen Wilds. Parliamo dunque di un numero di avversari piuttosto elevato, alcuni dei quali sono stati già svelati nei trailer e immagini dei mesi scorsi, come il pericoloso Aspidente.

Horizon Forbidden West sarà disponibile a partire dal 18 febbraio 2022. La redazione di Multiplayer.it ha già iniziato a esplorare l'Ovest Proibito e non vediamo l'ora di potervene parlare quando terminerà l'embargo per le recensioni.