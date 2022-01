Halo Infinite: la modalità multiplayer di Certain Affinity sarà “user friendly”, per un nuovo report

Certain Affinity sta lavorando a una nuova modalità multiplayer per Halo Infinite che sarà "user friendly" per i giocatori in erba e che punterà ad attirare utenti che solitamente giocano a Fortnite, Call of Duty Warzone e Apex Legends. Perlomeno stando alle fonti di Jez Corden.

In un report pubblicato alcuni giorni fa, il giornalista di Windows Central aveva svelato che lo studio Certain Affinty sta lavorando a un gioco con nome in codice "Suerte", che sarà un'esclusiva Xbox in stile Monster Hunter. Nello stesso articolo era stata menzionata anche una modalità multiplayer per Halo Infinite, di cui poche ore fa sono arrivati nuovi dettagli (tutti da confermare) sempre dalle pagine di Windows Central.

Stando alle fonti di Jez Corden, la nuova modalità di Halo Infinite in lavorazione presso gli studi di Certain Affinity ha il nome in codice "Tanaka" e potrebbe arrivare nei prossimi mesi. Dovrebbe trattarsi di un'esperienza user friendly per coloro che si avvicinano per la prima volta al multiplayer di Halo Infinite e dunque risultare meno impegnativa dal punto di vista competitivo rispetto a Big Team Battle e Arena. A quanto pare inoltre lo scopo del progetto "Tanaka" è quello di stuzzicare l'interesse di utenti che generalmente non sono interessati ad Halo, mirando potenzialmente a quelli di Fortnite, Call of Duty Warzone o Apex Legends.

Halo Infinite

Corden spiega di non conoscere tutti i dettagli sulle dinamiche di questa modalità e spiega che potrebbe trattarsi potenzialmente di un PvE a orde in stile Gears of War, un PvPvE come la Warzone di Halo 5 o un battle royale, per quanto in passato 343 Industries aveva escluso quest'ultima possibilità.

Infine, sempre secondo le sue fonti, il giornalista di Windows Central afferma che la modalità di Halo Infinite di Certain Affinity sarà collegata alla Forgia, con i contenuti creati dai giocatori come parte fondamentale dell'esperienza, e avrà un nuovo sistema di progressione a sé stante.