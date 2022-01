Classifiche di vendita europee del 2021: Nintendo Switch e FIFA 22 i più acquistati

GSD ha svelato i dati di vendita del mercato videoludico in Europa nel 2021, da cui apprendiamo che lo scorso hanno sono stati acquistati oltre 170 milioni di giochi, 7 milioni di console e 19 milioni di accessori. FIFA 22 è stato il titolo più venduto in assoluto, mentre nel settore hardware, Nintendo Switch ha battuto PS5 e Xbox Series X|S, un po' anche grazie alla crisi dei semiconduttori.

I 170 milioni di giochi venduti nel 2021, sia in digitale che retail, rappresentano un calo del 9,5% rispetto al 2020, che tuttavia a causa del Covid e dei lockdown aveva registrato dei numeri comprensibilmente anomali. Rispetto al 2019, invece, si segnala un incremento del 12,3%.

FIFA 22 è stato il gioco più venduto in Europa nel 2021 registrando vendite maggiori del 17% rispetto a FIFA 21, che invece si piazza nel gradino più basso del podio. Il successo del titolo EA Sports di certo non stupisce, dato che il calcio è lo sport più gettonato nella maggior parte dei paesi europei. GTA 5 e Mario Kart 8 Deluxe, invece, sono rispettivamente al secondo e quinto posto, dimostrandosi ancora una volta degli evergreen intramontabili.

Il secondo gioco uscito nel 2021 più venduto è Call of Duty: Vanguard, che tuttavia registra un calo del 34% rispetto al precedente capitolo della serie Activision Blizzard. Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente invece sono fuori dalla top 10, tuttavia considerandoli come un titolo unico (visto che fondamentalmente è lo stesso gioco con piccolissime differenze) si sarebbe piazzato al quinto posto.

Nel 2021 son state vendute 7,1 milioni di console in Europa (dato che tuttavia non tiene conto di UK e Germania), segnando un incremento del 20% rispetto al 2020. Nintendo Switch è primo nella classifica hardware, registrando tuttavia un calo del 6% rispetto allo scorso anno, ma con vendite maggiori in Italia, Danimarca, Finlandia e Svezia. PS5 è seconda mentre Xbox Series X e S sono terze, con GSD che ovviamente fa notare che questo risultato è dovuto alla crisi dei semiconduttori.

FIFA 22

Di seguito la top 20 dei giochi più venduti in Europa nel 2021 in digitale e retail:

FIFA 22 GTA 5 FIFA 21 Call of Duty: Vanguard Mario Kart 8: Deluxe* Red Dead Redemption 2 Super Mario 3D World + Bowser's Fury* Call of Duty: Black Ops Cold War Assassin's Creed Valhalla Spider-Man: Miles Morales Animal Crossing: New Horizons* F1 2021 Far Cry 6 Minecraft: Switch Edition* Pokemon Diamante Brillante* Rainbow Six Siege Resident Evil Village Battlefield 2042 Mario Party Superstars* Ring Fit Adventure*

* dati delle copie vendute in digitale non pervenuti