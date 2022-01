Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri, la recensione della remaster per PS5

Si tratta di ragionamenti che è doveroso fare in sede di recensione, ma che francamente si sciolgono come neve al sole nel momento in cui si impugna il DualSense e ci si rimette nei panni di Nathan Drake o di Chloe Frazer per affrontare nuovamente, o magari per la prima volta, due esperienze capaci di stabilire nuovi standard nel filone degli action adventure.

Il passaggio generazionale determinato dall'arrivo di PS5 non si è svolto finora secondo regole precise, a dimostrazione del fatto che anche una realtà strategicamente preparata come Sony ha dovuto un po' navigare a vista. Aggiornamenti gratuiti o a pagamento? Remaster "automatiche" o qualcosa di più strutturato?

Uncharted: L'Eredità Perduta si svolge qualche tempo dopo gli eventi del quarto capitolo e vede il ritorno di uno dei suoi personaggi , Nadine Ross, che viene assoldata da una vecchia conoscenza di Nathan, Chloe Frazer, per una pericolosa missione in India. L'obiettivo in questo caso è recuperare la preziosa Zanna di Ganesh, un antico e prezioso manufatto nascosto da qualche parte sui Ghati Occidentali.

Dal punto di vista narrativo, Uncharted 4: Fine di un Ladro è un gioiello: Neil Druckmann e Josh Scherr hanno saputo raccontare una storia a cui fondamentalmente non manca nulla: c'è l'amore, c'è il mistero, il ritrovarsi, ci sono ovviamente l'avventura e tanta azione. I personaggi sono tratteggiati in maniera perfetta e tutto viene supportato da un doppiaggio in italiano assolutamente strepitoso, da manuale, che rende alla perfezione i giochetti e le battute dei protagonisti.

Sulle tracce del tesoro ci sono infatti anche lo spietato Rafe Adler e il gruppo di mercenari della Shoreline, capitanati dall'imbattibile Nadine Ross. Quando capiscono che i fratelli Drake vogliono raggiungere per primi il luogo in cui Avery ha nascosto tutti i suoi beni, danno vita a una vera e propria guerra che si sviluppa attraverso vari scenari : dall'Italia alla Scozia, dal Madagascar alla leggendaria isola di Libertalia.

Nathan ed Elena si sono sistemati e conducono un'esistenza normale, ma un giorno Sam, il fratello perduto del protagonista, torna a farsi vivo e racconta di essere evaso di prigione e di aver contratto per questo un enorme debito con un potente signore della droga: deve trovare per lui il tesoro del pirata Henry Avery . Spinto anche dai sensi di colpa per essersi rassegnato a considerare Sam morto, Nathan accetta di partire per questa nuova avventura, pur consapevole che non sarà una passeggiata.

Cominciamo con una premessa: se non avete giocato i primi tre episodi di Uncharted, vi suggeriamo caldamente di recuperare The Nathan Drake Collection e porre rimedio a tale mancanza prima di mettere le mani su Uncharted 4: Fine di un Ladro. Il perché è presto detto: l'ultimo capitolo della serie Naughty Dog tira le somme della carriera e della vita del protagonista, è letteralmente la sua ultima avventura e la questione viene affrontata nell'ambito di una narrazione straordinariamente efficace, delicata dove necessario e impattante quando bisogna dare spettacolo.

Gameplay

Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri, Sam e Nathan in moto al termine di una sequenza memorabile

Spettacolari sequenze d'intermezzo che si trasformano in azione di gioco senza soluzione di continuità, in perfetto stile Naughty Dog; lunghe sezioni a piattaforme che propongono meccaniche di arrampicata assolutamente deliziose, probabilmente quello che Assassin's Creed sarebbe dovuto diventare dopo il primissimo capitolo e che ha invece deciso di banalizzare; qualche enigma e un po' di combattimenti da gestire tramite approcci silenziosi o ad armi spianate: sono questi gli ingredienti di Uncharted 4: Fine di un Ladro.

L'introduzione del rampino ha aggiunto ulteriore spessore al gameplay, dando vita a situazioni rocambolesche e completamente inedite, ed è in generale nelle interazioni con le superfici che si notano la straordinaria cura realizzativa e il valore produttivo del gioco, che non lesina su nulla. La capacità dei personaggi di aggrapparsi alle sporgenze, allungare la mano con il solo movimento dello stick analogico e afferrare automaticamente l'appiglio successivo, indicano uno studio profondo di tali dinamiche, che si trasformano in una sorta di divertente puzzle quando bisogna capire come raggiungere determinati posti.

Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri, Nathan sta per effettuare una sincronizzazione

Il level design supporta questi elementi alla grande, proponendo una serie di trucchi da maestro in cui ci si trova sempre a fare il giro, eppure non si perde mai di vista la strada né si sente la necessità di una mappa o di un indicatore. Neppure quando si percorrono le lande del Madagascar a bordo della jeep, in una sorta di mappa aperta e liberamente esplorabile che diventa un parco giochi in cui divertirsi cercando il sentiero giusto e sfruttando il verricello per affrontare le salite più scivolose e impervie.

Gli enigmi non sono molti né troppo complessi: l'obiettivo di Naughty Dog era quello di condurci per mano in un'avventura appassionante, ed è forse per questo motivo che sul fronte dei combattimenti non si rilevano sostanziali passi in avanti. Intendiamoci: il gunplay di Uncharted e il sistema delle coperture funzionano, ma le tipologie di nemici sono più o meno le stesse da sempre e a volte, durante la campagna, si ha quasi la sensazione che gli scontri svolgano un ruolo puramente accessorio.

Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri, la fase esplorativa a bordo della jeep

Ecco, da questo punto di vista L'Eredità Perduta mostra una serie d'importanti differenze. Il fatto di essere strutturato come un'espansione stand alone, dunque sì un prodotto completo ma inevitabilmente meno ricco e sfaccettato rispetto al quarto capitolo della serie, pone questa esperienza di fronte alla necessità di sfruttare effettivamente un unico scenario come fosse un open world.

Così Chloe e Nadine, dopo una sezione iniziale urbana, si ritrovano anche loro a scorrazzare a bordo di una jeep e a individuare una serie di punti d'interesse da raggiungere di volta in volta (e qui la mappa serve eccome), sbloccandone i meccanismi per aprire un varco verso l'immancabile città perduta. A quel punto si torna alla linearità, giusto in tempo per evitare che determinate soluzioni diventino ridondanti: anche questa una scelta oculata ed efficace.

Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri, Chloe e Nadine a bordo della jeep

Le fasi di arrampicata sono ugualmente predominanti, ma complice una durata inferiore della campagna (meno di otto ore contro le sedici di Uncharted 4) si ha la netta sensazione che i combattimenti siano molto più frequenti, arricchiti da qualche arma extra e dalla possibilità di recuperare nelle casse delle truppe di Asav (da scassinare tramite un semplice minigame) qualche importante risorsa.

Trattandosi di un'espansione, ritroviamo le stesse caratteristiche viste nel quarto capitolo della serie, ma anche qualche novità, vedi ad esempio le zone in cui ci si lancia da un appiglio all'altro con il rampino. Inutile dire che l'introduzione di modalità grafiche con frame rate raddoppiato o addirittura quadruplicato per entrambi i giochi di Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri migliora in maniera netta la precisione e la reattività del gameplay, in particolare quando si spara.