Uncharted Raccolta L'eredità dei ladri, l'upgrade PS4/PS5 è il modo per averlo al prezzo più basso

Il 28 gennaio 2022 sarà disponibile Uncharted Raccolta L'eredità dei ladri, che include le versioni remaster su PS5 di Uncharted 4 Fine di un ladro e Uncharted L'eredità perduta. Di base, il gioco costa 50.99€, ma sfruttando l'upgrade potete ottenerlo a un prezzo molto più basso.

Ricordiamo che l'upgrade da 10€ è valido solo per le versioni non PS Plus dei giochi. Inoltre, l'upgrade permette di ottenere entrambi i giochi PS5 in versione remaster, anche se possedete solo uno dei due tra Uncharted 4 e Uncharted L'eredità perduta su PS4.

Questo dettaglio è importante per chiunque non possieda nessuno dei giochi su PS4 e voglia comprare Uncharted Raccolta L'eredità dei ladri su PS5. Invece di comprare quest'ultimo gioco a 50.99€, può semplicemente acquistare su Amazon Uncharted L'eredità perduta a circa 15 euro. Dopodiché, basterà fare l'upgrade da 10€ il 28 gennaio 2022 così da ottenere la versione PS5 di entrambi i giochi. Il risparmio è del 50%. Questo procedimento è valido anche con una copia di Uncharted 4, ma per il momento su Amazon non è disponibile una copia nuova PS4 di tale gioco a un prezzo conveniente. Ricordiate anche che per eseguire la versione PS5 di Uncharted Raccolta L'eredità dei ladri ottenuta con upgrade sarà necessario tenere inserito il disco PS4, come prova d'acquisto. Infine, come è ovvio, questo procedimento è valido solo per la versione con lettore ottico di PS5.