God of War per PC, le vendite superano un milione di copie su Steam

God of War per PC ha totalizzato vendite per oltre un milione di copie su Steam, stando alle rilevazioni effettuate da SteamSpy, che prende in esame solo i titoli che hanno superato tale quota.

Primo nella classifica Steam per la seconda settimana consecutiva, God of War sembra insomma aver conquistato gli utenti PC, ma del resto c'era da aspettarselo considerando la straordinaria qualità dell'esperienza confezionata da Santa Monica Studio.

Come abbiamo scritto nella recensione di God of War per PC, inoltre, è stato effettuato un ottimo lavoro di conversione, senza moltissime opzioni grafiche ma capace di offrire un impatto visivo davvero convincente.

God of War, il profilo del gioco su SteamSpy

Come forse saprete, SteamSpy basa le proprie rilevazioni sul numero di utenti Steam che possiedono un determinato prodotto, ma limitandosi ai profili pubblici. Ciò significa che le vendite di God of War potrebbero essere superiori a quelle stimate.

Bisogna inoltre considerare che al momento il gioco è disponibile anche su altre piattaforme digitali, ad esempio Epic Games Store. Sarà insomma interessante conoscere i risultati reali delle sue performance, se mai Sony dovesse annunciarli ufficialmente.