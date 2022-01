Classifica UK, Rainbow Six Extraction debutta in quarta posizione

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction ha debuttato in quarta posizione nella classifica UK, incapace di scavalcare blockbuster ormai decisamente consolidati come Mario Kart 8 Deluxe, FIFA 22 e Animal Crossing: New Horizons.

Classifica UK dal 17 al 23 gennaio 2022



Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) FIFA 22 (EA) Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) Tom Clancy's Rainbow Six Extraction (Ubisoft) Call of Duty: Vanguard (Activision) Minecraft (Nintendo) Just Dance 2022 (Ubisoft) Grand Theft Auto V (Take-2) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) Pokémon Diamante Lucente (Nintendo)

Minecraft, primo la scorsa settimana, scende al sesto posto mentre Call of Duty: Vanguard guadagna una posizione e diventa quinto: recuperare il peggior lancio degli ultimi 14 anni sarà dura per lo sparatutto prodotto da Activision.

La classifica inglese sembra ad ogni modo riflettere un po' i trend natalizi, con il ritorno sul podio di alcuni fra i giochi più venduti dell'anno, forse anche grazie a qualche promozione (vedi FIFA 22) o al traino delle vendite di Nintendo Switch.

Pare dunque che Rainbow Six Extraction, gratuito su Xbox Game Pass dal day one, non sia stato protagonista di performance incredibili, quantomeno nei primi tre giorni di commercializzazione nel Regno Unito.