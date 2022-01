Classifica UK: Minecraft batte tutti a metà gennaio 2022, anche FIFA 22, COD e GTA 5

Tramite i dati compilati da GfK, abbiamo modo di scoprire quali sono i giochi più venduti in UK a metà gennaio 2022, precisamente durante la settimana terminata il 15 gennaio 2022. In cima alla classifica troviamo Minecraft in versione Switch, che batte GTA 5, FIFA 2 e COD.

Vediamo nel dettaglio la classifica dei giochi in formato fisico più venduti nel Regno Unito a metà gennaio 2022:

Minecraft (Switch Edition) FIFA 22 Super Mario Party Mario Kart 8 Deluxe Animal Crossing New Horizons Call of Duty Vanguard Minecraft Dungeons Just Dance 2022 Ring Fit Adventure Grand Theft Auto V

Come potete vedere, il successo di Minecraft in questa classifica è determinato solo dalla versione Switch, che è in grado di vendere più dei giochi multipiattaforma come FIFA 22 e GTA 5. Ovviamente, questi ultimi vendono anche in formato digitale, probabilmente ancora più di quanto faccia Minecraft su eShop.

Un palazzo creato in Minecraft

A sorprendere di più è però la risalita di Super Mario Party che dalla 29° posizione della scorsa settimana scatta in 3°. Mario Party Superstars, la versione più recente, è invece fuori dalla Top 10. Nel complesso, ci sono come sempre varie esclusive Nintendo in classifica, come Mario Kart 8 Deluxe e Ring Fit Adventure.

Vi proponiamo anche la classifica giapponese di inizio gennaio 2022: Switch domina nelle Top10 software e hardware.