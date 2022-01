PS5: bagarino crea un sito per aiutare altri bagarini, "sto creando degli imprenditori"

Jack Bayliss di Aftermarket Arbitrage è un bagarino di PS5 e Xbox Series X/S che sostiene che sta aiutando a creare giovani imprenditori grazie al suo servizio in abbonamento, tramite il quale i membri - al costo di 36€ circa al mese - possono essere informati sui restock dei prodotti di maggior valore del momento, con l'obiettivo ovviamente di acquistarli e rivenderli a prezzo maggiorato.

Bayliss è in grado di guadagnare fino a 53.800 euro al mese aiutando altri bagarini nella rivendita di console come PS5 e Xbox Series X|S. Dal suo punto di vista, però, la sua proposta è perfettamente morale ed etica.

PS5

Bayliss afferma, parlando con Sky: "Io posso vedere l'altro lato della medaglia, quella parte che i media e il largo pubblico - che ci odia e ci chiama bagarini - non vede. Dal mio punto di vista, possedere una PS5 o una Xbox non è una necessità, è un lusso, okay? Se puoi spendere 450 sterline, spenderne altre 100 non è un grande problema se hai in mano il contate per un acquisto di tale tipo"

Continua affermando: "Sì, alcune famiglie dovranno pagare 100 sterline in più, ma pensate ai nostri membri, che hanno 30 console. Guadagnano 100 steriline l'una. E quindi riescono a guadagnarsi un valido salario mensile in un paio di giorni. Ciò che stanno facendo è essere degli imprenditori, vanno in giro, creando un reddito secondario, stanno facendo qualcosa che il 90% delle persone non ha voglia di fare."

Dal suo punto di vista, quindi, i bagarini non fanno nulla di male e non creano disturbo a nessuno. Se non volete passare dai bagarini, sappiate che a breve PS5 dovrebbe essere disponibile su GameStop.