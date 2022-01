Elden Ring: FromSoftware spiega come funziona il New Game Plus e il completamento al 100%

FromSoftware ha spiegato in che modo funzionerà il New Game Plus in Elden Ring e in che modo sarà possibile completare al 100% il gioco. L'informazione arriva dal Taipei Game Show 2022.

Il producer Kitao ha affermato: "Dopo aver completato Elden Ring la prima volta, puoi portare con te i dati del personaggio e giocare di nuovo, contro nemici più potenti. Si tratta di una caratteristica da sempre presente nei nostri giochi... infatti, avendo un mondo così vasto, il gioco è pensato per fare in modo che tu possa arrivare al finale senza necessariamente vedere tutto. Alcuni giocatori preferiranno esplorare tutta la mappa alla prima partita, mentre altri lasceranno alcune aree per la seconda o successive partite".

Uno scontro tra cavalieri in Elden Ring

Inoltre, è stato chiesto a Kitao se sarà possibile completare al 100% Elden Ring sin dalla prima partita. Il producer ha affermato che "tecnicamente, è impossibile raggiungere il 100% a causa del fatto che ci sono alcuni punti dove si devono compiere delle scelte verso la fine, ma puoi certamente avvicinarti al 100%". Le parole di Kitao sembrano suggerire la presenza di finali multipli, caratteristica tipica per i giochi di FromSoftware. Per ora è impossibile dirlo, visto che le parole del producer sono molto generiche.

Infine, vi segnaliamo che sempre al Taipei Game Show sono stati mostrai dei video gameplay, è stato confermato che il gioco è Gold ed è anche stato indicato il numero di ore necessario per finire la trama principale del gioco.