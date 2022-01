Elden Ring: numero di ore per finire la trama principale svelato da FromSoftware

Quanto dura Elden Ring? FromSoftware ha risposto a questa domanda durante il Taipei Game Show 2022. Un membro del team ha infatti svelato che, secondo le stime, il numero di ore necessarie per finire la sola trama principale del gioco è circa 30. La durata ovviamente aumenta se si decide di esplorare le aree secondarie.

Precisamente, a parlare è il produttore Yasuhiro Kitao. Durante un'intervista, Kitao ha spiegato che le 30 ore di gioco necessarie per finire la trama di Elden Ring diventeranno molte di più se si esplorerà anche le aree secondarie e il mondo aperto. Inoltre, conferma che essendo un gioco difficile, il numero di ore reale aumenterà visto che capire di bloccarsi di fronte a certi boss per un po' di tempo. Kitao afferma che facilmente ci vorranno "varie dozzine di ore" in più prima di vedere il finale.

Un drago di Elden Ring

I giocatori che hanno provato il Network Test di Elden Ring possono confermare che per raggiungere la parte di trama obbligatoria ci vogliono pochi minuti, una volta raggiunto l'open world, ma per esplorare l'intera regione presente nella beta servono ore e ore. I souls-like spingono i giocatori a cercare in ogni anfratto segreti e oggetti utili, quindi siamo certi che la maggior parte dei fan vedranno i titoli di coda con un numero di ore superiore alle 30.

Kitao ha anche confermato che gli amanti della "lore" tipica dei giochi di FromSoftware avranno molto da scoprire all'interno di Elden Ring, in quanto in questa nuova avventura ci sono molti più oggetti rispetto a quelli della serie Dark Souls.

Infine, vi ricordiamo che è disponibile un video che raccoglie tutti i trailer gameplay mostrati al Taipei Game Show 2022.