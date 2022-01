Elden Ring: tutti i trailer del Taipei Game Show 2022 raccolti assieme, il gioco è ora Gold

Durante il Taipei Game Show 2022 sono stati mostrai vari trailer di Elden Ring, il gioco di ruolo d'azione in stile souls-like di FromSoftware. Tra le novità, c'è anche il fatto che il gioco è ora ufficialmente Gold: non ci saranno ritardi e la data di uscita non sarà più rimandata.

Durante il Taipei Game Show 2022 sono stati mostrati vari trailer e il canale YouTube "Elden Ring News" li ha raccolti in un solo video, permettendo così di vederli tutti assieme senza dover guardare tutti e 46 i minuti di presentazione del gioco, durante i quali vengono indicati dettagli già noti su Elden Ring.

I video permettono di vedere varie sezioni di gameplay di Elden Ring mai mostrate prima. In alcuni casi si tratta di aree già note o di nemici già visti, ma comunque si tratta di spezzoni nuovi, che ci permettono di vedere armi e nemici in varie situazioni. Il video ci mostra sia fasi di gioco a piedi che fasi in sella a Torrente, la creatura cavalcabile che ci permetterà di esplorare il mondo di gioco rapidamente. Non mancano poi varie evocazioni, come i lupi o un'aquila, che combatteranno al nostro fianco. Possiamo vedere anche alcuni approcci stealth, che permettono di liberare le aree da alcuni nemici senza passare subito al combattimento diretto.

Come detto, è anche stato confermato che Elden Ring è ora Gold: questo significa che il gioco è prossimo alla "stampa" del disco e che la data di uscita - fissata per il 25 febbraio 2022 - non sarà rimandata. Nel corso del prossimo mese, FromSoftware probabilmente si dedicherà alle ultime limature da inserire nella patch del D1.

Infine, vi ricordiamo che potete vedere qualcosa di più su Elden Ring grazie a tre video spoiler che ci mostrano nuove creature nascoste nella Beta.