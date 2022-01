Elden Ring: tre video spoiler ci mostrano nuove creature nascoste nella Beta

Lo YouTuber Xolara ha condiviso nuovi video dedicati a Elden Ring, sfruttando la versione Beta del gioco. Nel Network test del gioco di FromSoftware erano presenti delle creature, come "l'animale torre" che vedete qui sopra, che sono però stati disattivati nella versione data ai giocatori. Come sempre, ricordiamo di non guardare i video se non si desidera subire alcuni tipo di anticipazione/spoiler sul gioco.

L'animale torre, come viene definito nel video, è simile a una creatura mostrata nei trailer di Elden Ring. È una torre con le zampe, che si muove. Il video ce la mostra all'intero della palude del Network Test, una delle prime aree di gioco.

Il secondo video, che potete vedere qui sotto, è dedicato a Melina. Secondo quanto indicato dalla descrizione, Melina (che serve da tramite per fare i level up ai checkpoint) è anche un boss del gioco. Nel video viene sostituita con uno dei primi boss che si incontrano nell'open world, ma le sue mosse e i suoi dialoghi non funzionano correttamente.

A seguire, troviamo una sorta di strano essere scheletrico, deforme, con uno scheletro da volatile. Il video segnala che non ci sono informazioni in merito. Il modello trovato nel gioco non può nemmeno essere colpito.

Elden Ring è in arrivo il 25 febbraio 2022 e le campagne promozionali stanno iniziando, ma la catena EBGames deve distruggere gli stand promozionali del gioco, ecco perché.