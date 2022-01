Nintendo Switch più venduta di PS5 nel Regno Unito nel 2021: è il suo secondo miglior anno

Nintendo Switch è la console più venduta nel Regno Unito nel 2021. La console ibrida di Nintendo ha fatto meglio di PS5, che si è piazzata in seconda posizione. Solo tra novembre e dicembre, Switch ha venduto 500.000 unità. Si tratta del suo secondo miglior anno di sempre sul territorio, dopo il 2020.

Il gioco più venduto dell'anno è stato invece FIFA 22, con vendite superiori del 10,3% rispetto a FIFA 21. In generale, le vendite software sono calate del 16% rispetto al 2020, l'anno in cui la pandemia ha colpito più duramente costringendo molti a stare in casa, ma sono cresciute del 38% rispetto al 2019.

A riportare questi dati è stato Christopher Dring di Games Industry, che ne ha aggiunti anche altri davvero interessanti.

Le vendite di Call of Duty: Vanguard sono state inferiori del 36% rispetto a quelle del COD dell'anno precedente. GTA 5 è stato il terzo gioco più venduto dell'anno, ma il risultato più sorprendente è stato quello di F1 2021, arrivato quarto battendo Far Cry 6, i Pokémon, Resident Evil Village e Battlefield 2042. È il terzo nuovo gioco più venduto dell'anno.

Dei giochi venduti nel 2021, solo il 31,6% sono nuovi, ossia lanciati nel corso dell'anno. Parlando di formati, solo il 32,4% delle copie vendute è fisico, mentre il resto è stato fatto in digitale (il dato è soggetto ad aggiustamenti, comunque).