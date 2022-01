Leggende Pokémon: Arceus a 99 centesimi portando due giochi Switch, PS4 o One da GameStop

Leggende Pokémon: Arceus è senza dubbio uno dei giochi più attesi di questo inizio 2022: non è solo un nuovo gioco degli amatissimi pokémon, ma rappresenta anche una delle maggiori evoluzioni di questa celeberrima serie di Nintendo. La classica struttura dei giochi Pokémon, rimasta quasi immutata sin dal loro debutto su GameBoy, lascerà il posto a un open world più stratificato, nel quale si combatterà senza soluzione di continuità coi mostri tascabili presenti. Si tratta, dunque, di un gioco imperdibile, soprattutto nel caso in cui siate dei fan della serie, che potrà essere vostro per soli 99 centesimi presso la catena GameStop. Come fare? Basterà portare due giochi per Nintendo Switch, PS4 o Xbox One validi per la promozione Trade-in.

A questo indirizzo potrete ottenere tutti i dettagli desiderati. Qui, invece, potrete imparare a verificare se i vostri giochi sono adatti alla promozione.

La promozione sarà valida dal 17 al 27 gennaio 2022 ed esclusivamente in negozio: Leggende Pokémon: Arceus sarà disponibile, infatti, a partire dal 28 gennaio 2022 su Nintendo Switch. Nel caso in cui vogliate approfondire il gioco, vi consigliamo la nostra anteprima di Leggende Pokémon: Arceus. Qui diciamo che "Leggende Pokémon: Arceus si conferma un capitolo per certi versi rivoluzionario. Le novità a esplorazione, lotte, interfaccia e struttura generale sono molteplici, e potrebbero accompagnarsi a una ritrovata attenzione per quella che è la mitologia dell'universo Game Freak. Resta un comparto tecnico non all'altezza di altri esponenti del genere visti su Nintendo Switch, ma siamo sicuri che i fan della serie sapranno farsi andar giù qualche compromesso tecnico se meccaniche e narrativa riusciranno a portare su alti livelli questo strano mix tra spin-off e capitolo principale."

Approfitterete dell'offerta?