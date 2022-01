Pokémon GO: arriva l’evento della centrale elettrica con il debutto di Helioptile, data e dettagli

La storia della Stagione della Tradizione di Pokémon GO continua con un nuovo evento, questa volta ispirato alla centrale elettrica e che vedrà il debutto assoluto di Helioptile.

L'evento avrà inizio dalle 10:00 di domani, mercoledì 19 gennaio, e si concluderà alla stessa ora di martedì 1° febbraio. Come accennato, l'evento farà proseguire la storia della stagione della Tradizione.

"Secondo l'intuizione di Spark, per sbloccare l'ultimo meccanismo della porta serve l'intervento di Pokémon di tipo Elettro. Aiutatelo a catturare Pokémon, così potrà dedicarsi a scoprire come sbloccare la porta misteriosa situata nell'antica grotta. Durante questo evento ispirato alle centrali elettriche scoperte nelle regioni di Kanto e Kalos, potrete catturare Pokémon come Magnemite, Voltorb e Helioptile! Nell'oscurità si cela una forza malvagia a cui sono arrivate le voci dell'esistenza di questa porta e del suo potere...", recita il sito ufficiale.

Pokémon GO, immagine promozionale dell'evento ispirato alla centrale elettrica

Con l'evento di Pokémon GO ispirato alla centrale elettrica debutterà Helioptile e la sua evoluzione Haliolisk, ottenibile con 50 caramelle e una Pietrasolare. Il Pokémon apparirà allo stato selvatico e allo stesso modo potrete imbattervi con maggiori probabilità in creature tipiche della centrale elettrica, ovvero Magnemite, Grimer, Voltorb, Electabuzz, Trubbish e Porygon. Con un po' di fortuna potreste incontrare anche Electrode e Jolteon.

Con gli incontri dell'attività di ricerca sul campo invece potreste imbattervi in Electrike, Joltic, Helioptile, Magnemite, Voltarb, Grimer di Alola, Trubbish e Emolga.

Non è finita qui, perché dalla mezzanotte di lunedì 24 gennaio si attiverà un bonus legato al Team Rocket. Nello specifico il Team GO Rocket apparirà più spesso nei Pokéstop e nelle mongolfiere. Inoltre potrete usare una MT attacco caricato per aiutare un Pokémon Ombra a dimenticare la mossa Frustrazione.