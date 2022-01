Eric Barone lavora a un secondo gioco, oltre a Haunted Chocolatier: i primi dettagli

Haunted Chocolatier è il prossimo gioco del creatore di Stardew Valley, Eric 'ConcernedApe' Barone, ma a quanto pare non è l'unico gioco a cui sta lavorando. Barone è attivo anche su un secondo progetto, ma a differenza delle opere già citate, non ci sta lavorando da solo.

Barone ha detto a Game Informer che sta lavorando a un "progetto collaborativo", che gli permette di avere "il meglio dei due mondi", sviluppando giochi sia da solo che come parte di un team più grande. Haunted Chocolatier "è un altro gioco realizzato completamente in solitaria, un po' come Stardew Valley, dove sto facendo letteralmente tutto io. Quello probabilmente uscirà per primo".

Una zona di Haunted Chocolatier

Purtroppo, Barone non fornisce alcun dettaglio su questo gioco misterioso, ma ci fa sapere che "non sta cercando di creare il prossimo grande successo indie", anche se afferma di essere consapevole della pressione di dover realizzare qualcosa di grande come Stardew Valley. "Stavo quasi pensando al fatto che potrebbe essere interessante pubblicare il gioco sotto uno pseudonimo. E la gente non saprebbe nemmeno che sono io, e poi vedere se potrebbe effettivamente avere successo per i propri meriti. Ma mi sembrerebbe un po' disonesto; non ho intenzione di farlo".

Barone è quindi più che attivo nello sviluppo di giochi. Per fortuna, pare che questo progetto collaborativo non farà tardare l'arrivo di Haunted Chocolatier. Non sappiamo molto di quest'ultimo gioco, ma Barone ha confermato che le relazioni di Stardew Valley torneranno, ma in modo diverso.