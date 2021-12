Haunted Chocolatier: le relazioni di Stardew Valley torneranno? Eric Barone dà una risposta

Haunted Chocolatier è il nuovo gioco di Eric Barone, autore di Stardew Valley. Sappiamo poco sul gioco, ma lo sviluppatore ha svelato qualche dettaglio sulle relazioni tra personaggi, già presenti in Stardew Valley.

In una nuova intervista con Vgkami, a Eric Barone è stato chiesto se sarà possibile creare delle relazioni tra il proprio personaggio e gli NPC presenti in Haunted Chocolatier. Barone conferma che "ci saranno relazioni come in Stardew Valley", ma potrebbero non funzionare allo stesso modo.

Il personaggio di Haunted Chocolatier

Al momento lo sviluppatore non vuole svelare troppi dettagli sulla questione, ma per un motivo molto semplice: lui per primo non è sicuro di come sarà questa parte del gioco. "Non ho ancora deciso esattamente come funzionerà il sistema", dice Barone. "E mi aspetto di gestire alcune cose in modo diverso questa volta".

È quindi credibile che dovremo attendere l'avvicinarsi della data di uscita per poter scoprire i dettagli sul sistema di relazioni di Haunted Chocolatier. Ricordiamo che non vi è ancora una data per la pubblicazione del gioco, quindi non crediamo sia buona cosa rimanere con il fiato sospeso. Nel frattempo potete (ri)vedere il trailer a questo indirizzo.