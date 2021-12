eShop: al via i saldi di Capodanno con tanti giochi Nintendo Switch scontati fino al 75%

Nintendo dà il benvenuto al 2022 con i saldi di Capodanno dell'eShop, con tantissimi giochi per Nintendo Switch in offerta, con sconti fino al 75%. Tra i titoli in promozione troviamo anche Mario Golf: Super Rush, Neo: The World Ends With You e The Wither 3: Wild Hunt.

Le nuove promozioni coinvolgono centinaia di giochi Nintendo Switch e dovrebbero riuscire a incontrare i gusti di un po' tutti. Trovate l'elenco completo delle offerte a questo indirizzo o accedendo direttamente all'eShop dalla vostra console. I Saldi di Capodanno dell'eShop di Nintendo Switch saranno attivi fino al 12 gennaio 2022.

Logo del Nintendo eShop

Di seguito trovate una selezione di alcune delle promozioni disponibili:

Mario Golf: Super Rush - 47,99 euro (-20%)

Yoshi's Crafted World - 39,99 euro (-33%)

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition - 34,99 euro (-30%)

Overcooked 2 - 6,79 euro (-75%)

The Outer Worlds - 23,99 euro (-60%)

Civilization VI - 8,99 euro (-70%)

The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition - 29,99 euro (-50%)

Movin Out - 6,24 euro (-75%)

Asterix & Obelix XLL 2 - 4,99 euro (-70%)

FIFA 22 Legacy Edition - 19,99 euro (-50%)

Burnout Paradise Remastered - 8,99 euro (-70%)

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition - 9,99 euro (-50%)

Bioshock The Collection - 19,99 euro (-60%)

Dysco Elysium - The Final Cut - 25,99 euro (-35%)

NEO: The World Ends With You - 29,99 euro (-50%)

Avete trovato qualche offerta particolarmente interessante? Fatecelo sapere nei commenti.

Rimanendo in casa Nintendo, di recente Metacritic ha svelato la classifica dei 10 giochi per Switch usciti nel 2021 con la media voti più alta?