Nintendo Switch: Top 10 dei giochi del 2021 con il voto più alto su Metacritic

Il 2021 è quasi finito e possiamo cominciare a fare mente locale sull'anno passato. Ad esempio, possiamo vedere tramite Metacritic la Top 10 dei giochi con i voti più alti del 2021. Il voto più alto, al momento della scrittura, è un 96, mentre il più basso è un 87.

Ecco la Top 10 dei giochi Nintendo Switch con il voto più alto del 2021 secondo Metacritic:

The House in Fata Morgana: Dreams of the Revenants Edition - 96 Tetris Effect Connected - 95 Super Mario 3D World + Bower's Fury - 89 Death's Door - 89 DUSK - 88 FEZ - 88 Overcooked! All You Can Eat - 88 Monster Hunter Rise - 88 Metroid Dread - 88 Quake Remastered - 87

Come potete vedere, la classifica dei giochi con i voti più alti del 2021 per Nintendo Switch include solo due esclusive first party della compagnia di Kyoto: Super Mario 3D World + Bowser's Fury e Metroid Dread, che non arrivano però a 90.

Samus Aran di Metroid Dread

Inoltre, la Top 10 include vari giochi indie, comprese riedizioni di giochi usciti da tempo su altre piattaforme, come FEZ. A dominare è però la visual novel The House of Fata Morgana, che ha perso qualche punto nel corso dei mesi, ma per un breve periodo è stata anche a 100.

Diteci, quali di questi avete giocato?