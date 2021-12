Hawkeye: il gufo nell'albero nel finale della serie è basato su un fatto reale

Durante la puntata finale di Hawkeye, è possibile vedere un gufo all'interno dell'enorme albero di Natale istallato al Rockefeller Center. Potreste pensare che sia un'idea casuale, senza un vero motivo alle spalle, ma non è così. La presenza del gufo è un riferimento a un fatto reale.

Per spiegare il tutto, però, dobbiamo citare qualche piccolo dettaglio del finale, che potrebbe essere ritenuto da alcuni uno spoiler. Proseguite a vostro rischio oltre l'immagine!

Barton in Hawkeye

Come sa chiunque abbia visto il finale di Hawkeye, l'Avenger cade all'interno dell'albero di Natale e lì vede un gufo, nascosto tra i rami. Poco dopo, Kate Bishop abbatte l'albero per liberare Barton. Saltando in avanti di qualche altro minuto, Barton usa una freccia Pym per rimpicciolire alcuni mafiosi in tuta dentro un van: il gufo riappare e si porta via il mezzo con i cattivi rimpiccioliti. Questo è quello che è possibile vedere nel finale di Hawkeye.

Il gufo ha un motivo preciso per essere lì. Si tratta di un riferimento a quanto accaduto lo scorso anno, quando un gufo è stato trovato all'interno dell'albero di Natale del (vero) Rockefeller Center, che era stato tagliato e trasportato da una foresta. La creatura è stata poi salvata e riportata in natura, dopo un po' di riabilitazione.

Come potete vedere qui sotto, Marvel e Disney si sono preoccupati anche di riprodurre la giusta specie di gufo, per la massima accuratezza.

Infine, Elaina Scott - animator di Frame Machine - ha spiegato che Hawkeye avrebbe dovuto avere una scena post-credit nella quale avremmo visto il gufo portare nel proprio nido il van dei mafiosi in tuta, ma alla fine Marvel ha deciso di tagliare la scena.

Se siete in vena di curiosità sui finali delle opere Marvel, vi proponiamo il commento degli scrittori di Spider-Man No Way Home sul potenziale buco di trama del film.