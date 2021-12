Marvel's Avengers: She-Hulk "confermata" dalla doppiatrice

Marvel's Avengers - il gioco d'azione di Crystal Dynamics - includerà come personaggio anche She-Hulk. La conferma non arriva dagli sviluppatori, ma dalla doppiatrice del personaggio. Potete vedere il tutto qui sotto, nel tweet condiviso dalla donna.

L'arrivo di She-Hulk in Marvel's Avengers non è una grande sorpresa. Rumor sull'introduzione di questo personaggio sono circolati per mesi, e le linee di dialogo legate al personaggio sono state scoperte tramite datamining. Ora, la doppiatrice risponde con un cuore verde all'affermazione di un leaker, confermando di fatto la questione. Probabilmente la donna non avrebbe dovuto farlo, visto che Crystal Dynamics non ha ancora pubblicato una roadmap dei contenuti del 2022.

La doppiatrice in questione è Krizia Bajos e ha dato la voce a molteplici personaggi del mondo dei videogiochi. La donna ha lavorato per Halo Infinite, Psychonauts 2, Cyberpunk 2077 e il venturo Gotham Knights.

She-Hulk quindi sarà parte del già confermato insieme di nuovi contenuti del 2022: la roadmap precisa arriverà all'inizio dell'anno.