Pokémon Diamante e Perla: colonna sonora gratis per un periodo di tempo limitato

Pokémon Diamante e Perla hanno ricevuto di recente dei remake, ma tornando agli originali può interessante molti appassionati il fatto che Nintendo e The Pokémon Company abbiano messo a disposizione gratis, per un periodo di tempo limitato, la colonna sonora originale.

Si tratta di un totale di 149 tracce tratte direttamente dai videogiochi originali, che possono essere ascoltate o scaricate liberamente, almeno per un periodo limitato di tempo. Pokémon Diamante e Perla, appartenenti alla quarta generazione di Pokémon, sono stati pubblicato il 2006 in Giappone, primi capitoli progettati appositamente per Nintendo DS.

Su questi sono ovviamente basati Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, che ne hanno modificato completamente la grafica e alcuni aspetti del gameplay, ma gli originali restano comunque nel cuore di molti appassionati. Proprio a questi si rivolge l'iniziativa di The Pokémon Company, che consente di recuperare le musiche di 15 anni fa attraverso la Pokémon DP Sound Library, la raccolta completa delle 149 tracce musicali appartenenti ai capitoli originali.

Oltre a YouTube, c'è anche un sito internet dedicato che è in giapponese, il quale renderebbe possibile navigare piuttosto bene tra i contenuti proposti, con la possibilità anche di creare playlist e anche scaricare le musiche direttamente, purché non si utilizzino per scopi commerciali. Trovate il tutto a questo indirizzo.